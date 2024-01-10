BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,54 puan ve yüzde 0,03 değer kaybederek 7.733,72 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,11 azalırken, holding endeksi yüzde 0,12 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,22 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,67 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, satış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,06 değer kaybıyla 7.736,26 puandan tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.720 ve 7.630 seviyelerinin destek, 7.820 ve 7.950 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.