BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı, 10 bin puana yaklaştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,66 puan ve yüzde 0,24 artışla 9.911,41 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 ve holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 1,48 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen yüzde 0,40 ile turizm oldu.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kaybıyla 9.887,75 puandan tamamladı.

Küresel piyasada risk iştahı

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı adımların büyüklüğüne ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler risk iştahını besliyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.010 ve 10.130 seviyelerinin direnç, 9.840 ve 9.730 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.