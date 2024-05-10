BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı

Bankacılık endeksi yüzde 0,32 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,06 değer kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,98 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 2,65 ile madencilik oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 0,20 artışla 10.268,58 puanla günü tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.