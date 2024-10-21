BIST 100 endeksi günün ilk yarısında en düşük 8.722,91, en yüksek 8.807,85 puanı gördü

Cuma günü 8.793,61 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,70 puan ve yüzde 0,05 artışla 8.798,31 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,99 puan ve yüzde 0,22 azalışla 8.774,61 puana düştü. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.722,91, en yüksek 8.807,85 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,19, hizmetler endeksi yüzde 0,23, teknoloji endeksi yüzde 0,91 ve sanayi endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 44'ü yükselirken, 53'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 734 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,3020 ve dolar/yen paritesi 150,10 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2420 liradan, Euro 37,1760 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 artışla 2 bin 734 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,3 yükselişle 73,8 dolardan işlem görüyor.