BIST 100 endeksi haftayı 8.828 puandan kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 54,82 puan azalırken, toplam işlem hacmi 76,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,97, holding endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,43 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,81 ile spor oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanının destek konumunda olduğunu kaydetti.