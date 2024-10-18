BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,32 ekside kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,32 değer kaybederek 8.793,61 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 208,73 puan azalırken, toplam işlem hacmi 74,1 milyar lira oldu.

Bankacılıkta büyük düşüş

Bankacılık endeksi yüzde 4,68, holding endeksi yüzde 2,92 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,63 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimi kararı sonrası artan risk iştahıyla pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.710 ve 8.650 puanın destek, 9.100 ve 9.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.