BIST 100 endeksi yüzde 4.2 düşerek 4.316 puana kadar geriledi

BIST 100 aslında açılışta yüzde 0.2 değer kazanmıştı. Ancak kısa sürede yönünü aşağı çevirdi. Nisan ayında yıllık enflasyonun yüzde 43.68 ile beklentilerin altında kalması düşüşü durdurmadı.

Bankacılık endeksinde de düşüş ABD'deki davada mahkemenin Halkbank'ı haklı bulmasına rağmen yüzde 2.8'i buldu.

Analistler Fed'den gelebilecek olası 'şahin' açıklamaların risk iştahını düşürdüğünü, bunun yanında yaklaşan seçimlere yönelik belirsizliklerin de gerilemede etkili olduğunu belirtti.

Bugünkü düşüşle beraber BIST 100 son 5 günde yüzde 11'lik gerileme kaydetti.