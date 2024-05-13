BIST 100 endeksinde 77 hisse ekside!

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 14,82 puan ve yüzde 0,15 değer kaybıyla 10.203,75 puana geriledi. Cuma günü 10.218,58 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 32,65 puan ve 0,32 artışla 10.251,22 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.165,95 puanı, en yüksek 10.288,70 puanı gördü. Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,1, sanayi endeksi yüzde 0,80, hizmetler endeksi yüzde 0,60, mali endeks yüzde 0,33 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 21'i yükselirken 77'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank, Tüpraş ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.