BIST 100 endeksine dahil hisselerden 25'i yükselirken, 74'ü değer kaybetti

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 71,19 puan değer kaybetti.

Cuma günü 5.136,44 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 16,86 puan ve yüzde 0,33 değer kaybederek 5.119,58 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.051,06, en yüksek ise 5.137,07 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,07, sanayi endeksi yüzde 1,74 ve hizmetler endeksi yüzde 0,21 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,02 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 25'i yükseldi, 74'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, ASELSAN ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının onsu 1.984,2 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,25, bileşik getirisi yüzde 11,57 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0670, sterlin/dolar paritesi 1,2190 ve dolar/yen paritesi 131,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,0130 liradan, avro 20,2900 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.984,2 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,4 azalışla 70,7 dolardan işlem görüyor.