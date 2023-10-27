BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,7 artışla başladı

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 7.993,25 seviyesinden işlem gördü. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,1 üzerinde 7.940,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 7.952,25 puan oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de makroekonomik verilerin beklentilerin üzerinde gerçekleşmeye devam etmesinin enflasyonla mücadele kapsamında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika alanını daraltabileceği endişeleriyle karışık bir seyir izliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkardı. TCMB'den yapılan duyuruda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik ilave adımlarla parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmeye devam edileceği belirtilerek, son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişinin önemli ölçüde tamamlandığı bildirildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre de TCMB, bankacılık sisteminde Türk lirasının (TL) payını artırmaya yönelik adımlarla birlikte sadeleşme kapsamında ihracat kredileri ve firmaların krediye erişimine yönelik uygulama kolaylıkları getirdi. Analistler, bugün ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 8.100 ve 8.250 puanın direnç, 7.950 ve 7.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.