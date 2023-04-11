Bitci’de hedef Türkiye’nin ön satış platformu olmak

Bitci’nin iki ay önce göreve başlayan yeni CEO’su Ahmet Onur Yeygün, oldukça iddialı. Yeygün, “2 ay içerisinde bize duyulan güveni ciddi oranda tazeledik. Kullanıcı sayılarımızda ciddi bir artış var, giden yatırımcılar geri geliyor. Yüzde 80’in üzerinde aktif dönüşüm hesabı var. Bu kısa sürede üye sayımız 600 bin civarlarından 1 milyonun üzerine çıktı” dedi.

Bitci Borsa CEO’su Ahmet Onur Yeygün, Bitci’nin sosyal medyadan aldığı eleştirilere yönelik sorduğumuz soru üzerine, “Evet Bitcicoin'e yönelik bazı eleştriler vardı. Fiyat yükselmiyor, şeklinde ciddi eleştiriler alınıyordu. Fakat güven göreceli bir şey; yatırımcı para kazanabilir de kaybedebilir de emtianın doğasında bu var. Maalesef kazananlardan çok kaybedenlerin daha çok sesi çıkıyor. Kripto varlıklar volatildir.

Herkesin mutlu olacağı bir dünya yok maalesef. Kazanmak veya kaybetmek bizim focusumuz değil. Biz algıyı büyütmek, yatırımcılar nezdinde güven kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz. İşe başlar başlamaz ürünlerin bağını azlatmak ve önünü açabilmek için Bitci paritesini kaldırdık, sosyal medyadaki durağan algıyı pozitif yönde yükseltmeye başladık” dedi.

Bitci uygulamasının hızını %40 artırdık

Son iki ayda Bitci’de yaptıkları yeniliklerin neredeyse son 3 senedir bekleyen yenilikler olduğunu belirterek, “Bitci uygulamasına 4 kez güncelleme getirdik. Öncesinde saniyede 300'e kadar işlem yapılabilirken şimdi 3 bine kadar iilem yapılabiliyor. Uygulama arayüz hızını da yüzde 40 artırdık.

Öte yandan BitciEDU projesiyle de yatırımcıyı kripto para konusunda bilinçlendirmek için finansal eğitimler veriyoruz. Ücretsiz olarak her ay 500 kişiye eğitim verir durumdayız. Ayrıca şikayetvar. com’da sonuncu borsayken şu anda dördüncülüğe yükseldik” dedi.

CoinMarketCap’ta ilk 30’a çıkmak istiyoruz

Yeygün, önümüzdeki dönemde yeni listemeler olacağını belirterek, “Fakat ben bu projeyi listelemeler üzerinden kurgulamıyorum.

Yatırımcı maalesef listelenmeye çok programlanmış. Bizim focusumuz içeride trade edebileceğin ürünlerin, yeni fırsatların ve launchpad projelerinin olacağı bir platform olma.” dedi. Bitci’nin hedeflerini anlatan Yeygün, Bitci’yi getirmek istedikleri noktayı şu şekilde özetledi: “Bu proje için 1 yıllık hedefler belirledik. CoinMarketCap’ta borsalar sıralamasında şu anda 50. sırada olan Bitci Borsası’nı ilk 30’un içerisine sokmak, Bitcicoini de ilk 100 içinde görmek isteriz.

Ayrıca kullanıcı sayımızı 3-3,5 milyona çıkarmak gibi hedeflerimiz de var. Bitcichain üzerinde çıkarılan coinlerde hacim oluşturmayı hedefliyoruz. Burayı yeni geliştirilen ve henüz geniş kitleler tarafından keşfedilmemiş kripto para projelerinin (GEM) havuzu haline getirmek istiyoruz. Gate.io’nun Türkiye versiyonu gibi olacak. Türkiye’de en fazla launchpad (ön satış) yapan Türk platformu olmamız lazım. Tabii bunu yaptıktan sonra piyasa yapıcılığını düzgün yapmamız gerekiyor. Bunları yapacağız, ayrıca sonrasında tahtaları da unutmayacağız.”

Şirkete yatırımcı alıyoruz

Son dönemde birçok yatırımcı ile görüştüklerini belirten Ahmet Onur Yeygün, “Son iki ayda 4-5 yatırımcıyı içeriye aldık. Azerbaycan, Rusya üzerinde yatırımcılarla anlaşmalar yaptık. Yatırımcı alan bir şirket olacağız. Yatırımcıdan teknoloji alıyoruz, karşılığında da hisse veriyoruz” dedi.

Pakistan ile görüştük

Pakistan’a gittiklerini ifade ederek, “Ortalama yaşın 24 olduğu 240 milyon nüfusu olan bir pazar bizim için. Teknoloji adaptasyonu en yüksek ülkelerden biri. Kripto cüzdanın nüfusa oranı yüzde 7. Bizim için şahane bir pazar. İsviçre’de kimse kriptoya yatırım yapmaz ama bu tarz GSYH'si düşük ülkeler bizim için ciddi potansiyel taşıyor.

Ayrıca Türkleri de çok seviyorlar. Ülkedeki bürokratlar ile görüştük. Orda da bizim gibi bir regülasyon yok. Görüşmelerimiz sonucunda paranın dışarı çıkmak istemediğini belirttiler. Biz de kapalı devre bir kripto para borsası açabileceğimizi ilettik. Milyonlarca yeni yatırımcıyı çekebiliriz” dediler.