Bor Şeker (BORSK) halka arz oluyor: İşte talep toplama tarihleri, hisse kodu ve fiyatı

Geçen yıl rekor kıran halka arzlar, yeni yılda da devam ediyor. Şirketler finansman ihtiyaçları doğrultusunda borsaya girmeyi sürdürüyor.

Bor Şeker talep toplama tarihleri

Halk arz kararı alınan Bor Şeker A.Ş. için bugün itibariyle talep toplama süreci başladı. Talepler 9 Şubat'a kadar sürecek.

Bor Şeker hisse kodu

Gedik Yatırım Menkul Değerler'in liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından halka arz edilen Bor Şeker'in hisse kodu 'BORSK' olarak belirlendi.

Bor Şeker halka arz fiyatı

Halka arz fiyatı pay başına 26,54 lira olarak belirlenen şirketin 40 milyon lot sermaye artırımı, 30 milyon lot ortak satış olmak üzere payları satışa çıkacak. Böylece, şirketin yüzde 29,17'si halka açılmış olacak.

Halka arz edilecek hisselerin yüzde 59'u yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 30'u yurt içi kurumsal yatırımcıya, yüzde 10'u yurt dışı kurumsal yatırımcıya ve yüzde 1'i de çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcılara ayrılırken halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1 milyar 850 milyon lira olması bekleniyor.