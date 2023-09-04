Borsa, 8200 puanı aştı

Yeni haftanın ilk gününe alıcılı seyirle başlayan endeks, tarihi zirvesini 8200 puanın üzerine taşıdı. BIST 100, günlük 1,8'lik yükselişle 8.204 puandan işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 4'ü aşan artışla 7.802 puana kadar çıkarken, holding hisselerindeki yükseliş yüzde 1,5 oldu.

Günün en çok kazandıran endeksi yüzde 4,8'lik değerlenme ile madencilik hisselerinde gerçekleşti. Halka arz endeksindeki yükseliş ise an itibarıyla yüzde 3,3 seviyesinde.

BIST 100 endeksindeki hisselerin 81'i haftayı yükselişle karşılarken, Anadolu Grubu Holding ile Borusan Yatırım ve Pazarlama'nin hisseleri tavan oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu belirtiyordu.