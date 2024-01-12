Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,79 puan ve yüzde 0,53 değer kaybederek 7.854,17 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,99 ve holding endeksi yüzde 0,64 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,68 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün, alış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazancıyla 7.895,96 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün yoğun veri gündeminin yanı sıra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in bu akşam piyasalar kapandıktan açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.