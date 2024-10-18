Borsa güne yükselişle, 9.018,59 puandan başladı

Borsa güne yükselişle başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,14 ve holding endeksi yüzde 0,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,51 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren yüzde 0,23 ile sigorta oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kazanarak 9.002,34 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimi kararı sonrası artan risk iştahıyla pozitif bir seyir izlenirken, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.200 seviyelerinin direnç, 8.850 ve 8.710 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.