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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 yükselişle 10.889,00 puandan başladı.

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,92 puan ve yüzde 0,23 artarak 10.889,00 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,13 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,81 ile taş toprak olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,24 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 artışla 10.864,08 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin devam etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

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ABD'de geçen hafta açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye dair karışık sinyaller vermesinin ardından, Powell'ın bugün ve yarın yapacağı konuşmalar ile perşembe günü açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığı görülüyor.

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Analistler, bugün yurt içinde ve dışında veri gündeminin sakin olduğunu, Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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