Borsa günü 1,83 puanlık yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 135,81 puan artarken, toplam işlem hacmi 73,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,62, holding endeksi yüzde 1,80 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,22 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise 0,61 ile inşaat oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 78'i prim yaptı, 20'si geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ve Gübretaş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2044 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2044 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,2 artışla 2 milyon 53 bin 497 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,49'dan, bileşik getirisi de yüzde 41,00'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 29,7244 lira, satışta 29,8435 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 29,7186 lira, satışta 29,8377 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0960, sterlin/dolar paritesi 1,2700, dolar/yen paritesi de 144,54 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 azalışla 78 dolardan işlem görüyor.

Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarının, faizlerin piyasa beklentilerinden daha uzun süre yüksek kalabileceğini göstermesinin ardından karışık bir seyir izlerken, yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD'de özel sektör istihdamı, geçen yılın aralık ayında 164 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti. Ülkede, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Aralık ile biten haftada 202 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, açıklanan verilerin ABD'de iş gücü piyasasının sıkılığını koruduğunu gösterdiğini ve para politikasındaki "şahin" duruşunu bir süre daha sürdürmesi için Fed'e alan sağladığını belirtti.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu, fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri ve Avro Bölgesinde enflasyonun takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.700 ve 7.800 seviyelerinin direnç, 7.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.