Borsa günü 2,27 puanlık yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 180,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 107,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,27, holding endeksi yüzde 2,71 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 4,63 ile metal, ana sanayi, tek kaybettiren yüzde 0,16 ile madencilik oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 156,39 puan ve yüzde 1,87 yükselişle 8.505,47 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 93'ü prim yaptı, 7'si geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Odaş Elektrik, Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret, Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​Altının onsu 1.925 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.925 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 4,2 azalışla 1 milyon 712 bin liraya geriledi.

Tahvil ve Bono Piyasası

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 25,86'dan, bileşik getirisi de yüzde 27,53'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 27,8524 lira, satışta 27,9640 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 27,8169 lira, satışta 27,9283 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0590, sterlin/dolar paritesi 1,2200, dolar/yen paritesi de 149,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,5 azalışla 88,8 dolardan işlem görüyor.

ABD'de, perakende satışlar, eylülde aylık bazda yüzde 0,7, sanayi üretimi de yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde arttı. Açıklanan veriler sonrasında ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,85 seviyesini aştı.

Analistler, söz konusu verilerin ABD ekonomisinin hala sıcak olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, yüksek faiz oranlarına ilişkin endişelerin yeniden ortaya çıkmasıyla küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını ifade etti.

İsrail-Filistin çatışmasına yönelik gelişmelerin de piyasalar üzerindeki baskısını sürdürdüğünü aktaran analistler, ABD'nin yeni kurallar ile Çin için üretilen Nvidia çiplerinin satışını kısıtlayacağına yönelik haberlerin de piyasalarda satış baskısını artırdığını söyledi.

Öte yandan şirketlerin finansal sonuçları açıklanmaya devam ederken, ABD'nin büyük bankalarından Bank of America, üçüncü çeyrekte beklenenden daha iyi kar ve gelir bildirdi.

Goldman Sachs'ın net karı ise bu yılın üçüncü çeyreğinde azalmasına karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap raporu, Çin'de büyüme, İngiltere'de ve Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 puanın direnç, 7.900 ve 7.820 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.