Borsa günü 2,34 puanlık düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 185,32 puan azalarak 7.728,44 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 6,52 puan ve yüzde 0,08 değer kazancıyla 7.920,28 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 7.723,18, en yüksek 7.924,71 puanı gören BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 2,34 azalışla 7.728,44 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,08, hizmetler endeksi yüzde 2,65, sanayi endeksi yüzde 2,81, teknoloji endeksi yüzde 1,66 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 171,78 puan ve yüzde 2,02 kayıpla 8.323,67 puandan kapandı.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 7'si prim yaptı, 92'si geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, İş Bankası (C) ve Turkcell en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 1983 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1983 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,5 artışla 1 milyon 930 bin liraya yükseldi.

Tahvil ve Bono Piyasası

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,41'den, bileşik getirisi de yüzde 38,54'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,9193 lira, satışta 28,0352 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,8772 lira, satışta 28,9929 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda son durum

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0750, sterlin/dolar paritesi 1,2570, dolar/yen paritesi de 146,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 azalışla 75,7 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararları öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiğini ifade ederek, yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun da yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı ekimde yüzde 8,5 ile Kasım 2012'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Sanayi üretim endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,4 azalırken yıllık bazda yüzde 1,1 artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre ise Türkiye'nin cari işlemler hesabında ekimde 186 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 5 milyar 67 milyon dolarlık fazla oluştu.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Almanya'da ZEW endeksleri, Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), İngiltere'de işsizlik oranının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.760 ve 7.600 puanın destek, 8.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.