Borsa günü 2,86 düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 159,94 puan azalırken, toplam işlem hacmi 84 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,83, holding endeksi yüzde 2,46 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,67 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 6,59 ile madencilik oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 186,18 puan ve yüzde 2,99 düşüşle 6.037,57 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 12'si prim yaptı, 86'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D) ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​Altının onsu 1.947 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.947 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 kayıpla 1 milyon 479 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 23,6222 lira, satışta 23,7169 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 23,5952 lira, satışta 23,6897 lira olarak belirlemişti.

Tahvil ve Bono Piyasası

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 16,33'ten, bileşik getirisi de yüzde 16,99'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0800, sterlin/dolar paritesi 1,2600, dolar/yen paritesi de 140,0 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,2 artışla 74,2 dolardan işlem görüyor.