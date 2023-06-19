Borsa günü 3,77 düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 206,16 puan azalırken, toplam işlem hacmi 60,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,46, holding endeksi yüzde 3,73 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 6,15 ile madencilik oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 230,51 puan ve yüzde 3,78 düşüşle 5.874,29 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 6'sı prim yaptı, 94'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası (C) ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​Altının onsu 1.950 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.950 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 kayıpla 1 milyon 477 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 23,6205 lira, satışta 23,7152 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 23,6222 lira, satışta 23,7169 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda son durum

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,2790, dolar/yen paritesi de 141,9 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,4 azalışla 76 dolardan işlem görüyor.

Biraz daha sıkılaşma gerekecek

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yeni haftaya negatif bir seyirle başladığını ifade ederek, Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer Fed yetkililerinin hafta boyunca yapacağı sözle yönlendirmelerin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Fed yetkililerinin cuma günü yaptığı açıklamalardaki "şahin" ton, pay piyasalarında satış baskısının artmasına neden olurken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, çekirdek enflasyonun hareket etmemesinin rahatsız edici olduğunu, muhtemelen biraz daha sıkılaşma gerekeceğini söyledi.

5.500 ve 5.600 puan direnç konumunda

Analistler, yarın veri gündeminde yurt içinde finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi yurt dışında ise Japonya'da sanayi üretimi ve kapasite kullanımı, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.200 seviyesinin destek, 5.500 ve 5.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.