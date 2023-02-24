Borsa günü düşüşle tamamladı! En çok kaybettiren sektör

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,45 puan azalırken, toplam işlem hacmi 71,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,73, holding endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,93 ile taş, toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 2,71 ile inşaat oldu.

Altının kilogramı 1 milyon 94 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 94 bin liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 94 bin lira, en yüksek 1 milyon 132 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde -3,87 azalarak 1 milyon 94 bin liradan tamamladı.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 7 milyar 95 milyon 757 bin 578,99 lira, işlem miktarı ise 6.422,16 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 7 milyar 103 milyon 859 bin 331,76 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Türkiye İş Bankası şeklinde sıralandı.

Endişeler devam ediyor

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceğine yönelik endişelerin güçlendiğini belirterek, açıklanan makroekonomik verilerden alınan karışık sinyallerin de piyasaların yön bulmasını zorlaştırdığını söyledi.

Piyasaların odağında olacak

Haftaya yurt içinde büyüme, enflasyon, ekonomik güven endeksi, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin piyasaların odağında olacağını söyleyen analistler, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve imalat sanayi PMI, Avro Bölgesi'nde ve Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Japonya'da sanayi üretiminin takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.250 seviyelerinin direnç, 5.000 ve 4.800 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.