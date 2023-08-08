Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 57,90 puan azalırken, toplam işlem hacmi 137,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,63 kazanırken, holding endeksi yüzde 1,98 değer kaybetti. En çok kazandıran yüzde 3,50 ile madencilik olurken, en çok kaybettiren yüzde 2,50 tekstil, deri oldu.

7.504,38 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 7.410 puanın üzerinde dengelendi.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 70 puan ve yüzde 0,87 düşüşle 8.017,3 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 35'i prim yaptı, 64'ü geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Koza Altin, Yapı Kredi ve Türkiye İş Bankası oldu.

Altının onsu 1.927 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.927 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 2,7 azalışla 1 milyon 656 bin liradan tamamladı.

Dolar kuru, alış ve satış fiyatı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26.9631 lira, satışta 27.0711 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26.9462 lira, satışta 27.0542 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0940, sterlin/dolar paritesi 1,2720, dolar/yen paritesi de 143,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,1 düşüşle 84,7 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda son durum

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler ve resesyon ihtimalinin yeniden öne çıkmaya başlamasıyla karışık bir seyir izliyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in büyük ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceğini öngördüğünü aktararak, perşembe günü ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalarda oynaklığı artırabileceğini belirtti.

Bu hafta ABD'de gerçekleşecek yaklaşık 103 milyar dolarlık tahvil ihracının da yatırımcıların odağında bulunacağını ifade eden analistler, ihalelerdeki talebin piyasa beklentilerine yönelik önemli mesajlar verebileceğini ve 30 yıllık tahvil ihracında oluşacak faiz oranlarının ve getiri eğrisindeki son durumun yakından takip edileceğini bildirdi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Çin'de enflasyonun öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.100 ve 7.300 seviyesinin destek, 7.500 ve 7.750 puanlarının direnç konumunda olduğunu kaydetti.