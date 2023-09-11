Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 178,80 puan azalırken, toplam işlem hacmi 152,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 5,51 ve holding endeksi yüzde 1,43 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,03 ile madencilik, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Gün içinde 8.403,81 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 8.100-8.200 bandında dengelendi.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 214,62 puan ve yüzde 2,43 düşüşle 8.613,88 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 26'sı prim yaptı, 72'si geriledi. Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, Şişecam, İş Bankası (C) ve Enka İnşaat en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​ Altının onsu 1.923 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.923 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,2 azalışla 1 milyon 703 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 22,82'den, bileşik getirisi de yüzde 24,12'den gerçekleşti.

Dolar kuru, alış satış fşyatı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,8226 lira, satışta 26,9300 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,7899 lira, satışta 26,8973 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0750, sterlin/dolar paritesi 1,2530, dolar/yen paritesi de 146,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yatay seyirle 90,2 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentilerin artmasıyla haftaya temkinli bir seyirle başlandığını ifade ederek, bu hafta, başta ABD'de enflasyon verileri olmak üzere yoğun makroekonomik veri gündeminin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Banka'nın kasım toplantısında 25 baz puan faiz artırma ihtimalinin ise yüzde 44'e çıkmasıyla belirsizliğin arttığına işaret etti.

Yarın yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise Almanya'da Zew endeksleri, İngiltere'de işsizlik oranının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.500 seviyesinin direnç, 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.