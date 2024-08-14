Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 89,68 puan azalırken, toplam işlem hacmi 72 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,83, holding endeksi yüzde 0,79 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,05 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 4,54 ile spor olarak belirlendi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda yüzde 2,9 ile öngörülerin altında arttı.

Analistler, ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) ardından bugünkü TÜFE verisinin de ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlayacağına yönelik öngörülerin güçlendirmeye devam etmesiyle küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, perakende satışlar, İngiltere'de ve Japonya'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.