Borsa günü düşüşle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 1,04 değer kazanırken holding endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,20 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 2,30 ile madencilik oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) geçen hafta 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından ülkede ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin öne çıkması risk iştahını beslemeye devam ediyor.

Analistler, yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Japonya'da imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.700 puanın destek,10.000 ve 10.150 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.