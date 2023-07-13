Borsa günü rekorlarla tamamladı! Gördüğü en yüksek seviyeye çıktı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,30 puan artarken, toplam işlem hacmi 134,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,45 ve holding endeksi yüzde 0,72 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,49 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 3,66 ile madencilik oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 31,19 puan ve yüzde 0,45 yükselişle 7.025,38 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 44'ü prim yaptı, 55'i geriledi. ASELSAN, Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi ve İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​Altının onsu 1.961 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.961 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 1,5 artışla 1 milyon 653 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,1012 lira, satışta 26,2058 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,0916 lira, satışta 26,1961 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda son durum

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1190, sterlin/dolar paritesi 1,3100, dolar/yen paritesi de 138,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,7 artışla 80,7 dolardan işlem görüyor.

ABD haziran Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık ve yıllık yüzde 0,1 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de dün açıklanan açıklan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin ardından bugün de ÜFE'nin beklentilerin altında gerçekleşmesinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika alanını genişletmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Piyasa katılımcıları anketi

Söz konusu veriyle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in, bu ay politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından "şahin" adımlarına son verebileceği öngörüleri güçlendi.

Yarın yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde dış ticaret dengesi, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Japonya'da sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.400 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.200 ve 6.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.