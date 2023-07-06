Borsa günü rekorlarla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,38 puan artarken, toplam işlem hacmi 109,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,77 ve holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,99 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 27,44 puan ve yüzde 0,40 yükselişle 6.811,19 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 54'ü prim yaptı, 44'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Astor Enerji, Şişecam ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​Altının onsu 1.909 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.909 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü 1 milyon 623 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,0269 lira, satışta 26,1312 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,0292 lira, satışta 26,1335 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda son durum

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2700, dolar/yen paritesi de 144,0 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,4 azalışla 75,4 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, enflasyon ve resesyon endişeleriyle negatif seyrin sürdüğünü ifade ederek, yurt içi pay piyasalarının pozitif ayrıştığını söyledi.

Faizin 25 baz puan artırılmasından yana olduğu anlaşıldı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan toplantı tutanaklarından alınan sinyallerin fiyatlamaları zorlaştırdığını aktaran analistler, tutanaklarda, bazı Fed yetkililerinin haziran toplantısında politika faizinin 25 baz puan artırılmasından yana olduğunun anlaşıldığını bildirdi.

ABD'de özel sektör istihdamı, haziranda 497 bin kişi artarak piyasa beklentilerini aşarken, Şubat 2022'den bu yana en büyük artışı kaydetti.

Ülkede açıklanan özel sektör istihdamı verisinin ardından Fed'in sıkı para politikasını sürdüreceğine dair endişelerin daha fazla tetiklendiğini belirten analistler, yarın yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve Almanya'da sanayi üretiminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.200 ve 6.300 seviyelerinin direnç, 6.000 ve 5.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.