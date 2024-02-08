Borsa günü rekorlarla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 106,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 120,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 1,73 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,32 ile gıda içecek, tek gerileyen ise yüzde 5,10 ile sigorta oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 76'sı prim yaptı, 21'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Gübretaş ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 28 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 28 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,6 azalışla 2 milyon 54 bin 112 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,13'ten bileşik getirisi de yüzde 42,96'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 30,5143 lira, satışta 30,6366 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 30,5135 lira, satışta 30,6358 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0760, sterlin/dolar paritesi 1,2600, dolar/yen paritesi de 149,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,8 artışla 80,7 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kalmayı sürdürdüğüne yönelik sinyallerin sıcaklığını korumaya devam ettiğini belirterek, bu durumun Fed yetkililerinin açıklamalarında temkinli olmasına neden olduğunu bildirdi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yeni Başkanı Fatih Karahan ilk "Enflasyon Raporu" toplantısında, parasal sıkılığın fiyatlama davranışlarına yansımasının öngördüklerinden daha güçlü olduğunu ifade etti.

2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin bir önceki rapordaki haliyle korunduğunu aktaran Karahan, 2024 yıl sonu tahmininin yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmininin ise yüzde 14 olduğunu kaydetti.

Yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyonun öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.960 ve 9.000 puanın direnç, 8.750 ve 8.620 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.