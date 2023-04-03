Borsa günü yükselişle tamamladı! En çok kazandıran 3 sektör

BIST 100 endeksi, güne 18,48 puan ve yüzde 0,38 değer kaybederek 4.794,45 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.680,46, en yüksek 4.851,69 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 4.839,46 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,23, teknoloji endeksi yüzde 2,12 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,43, hizmetler endeksi 0,28 yüzde değer kazandı.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 50,21 puan ve yüzde 0,95 yükselişle 5.344,82 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i prim yaptı, 56'sı geriledi. Tüpraş, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, İş Bankası (C), ve Koza Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​Altının onsu 1.989 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.989 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 kazançla 1 milyon 243 bin liradan tamamladı.

Dolar kuru alış ve satış fiyatı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 19,1653 lira, satışta 19,2421 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 19,1398 lira, satışta 19,2165 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalar

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0880, sterlin/dolar paritesi 1,2390, dolar/yen paritesi de 132,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 6,2 artışla 84,8 dolardan işlem görüyor.