Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 206,28 puan artarken, toplam işlem hacmi 119 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,28 ve holding endeksi yüzde 3,35 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 6,31 ile sigorta oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 221,91 puan ve yüzde 3,18 yükselişle 7.208,44 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 96'sı prim yaptı, 4'ü geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Astor Enerji, Turkcell ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​Altının onsu 1.976 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.976 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 2,2 artışla 1 milyon 730 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,8775 lira, satışta 26,9852 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,8045 lira, satışta 26,9119 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda son durum

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1120, sterlin/dolar paritesi 1,2890, dolar/yen paritesi de 139,6 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,8 artışla 80,3 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'de önde gelen bankaların beklentilerden iyi gelen finansal sonuçlarının ardından pozitif bir seyir izlerken, yoğun bilanço ve makroekonomik veri takvimi yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devam eden ziyaretlerinden gelecek haber akışı da yakından takip ediliyor.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de 2. el konut satışları, haftalık işsizlik başvuruları, Philadelphia Fed imalat endeksi, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.300 ve 6.200 seviyelerinin destek, 6.400 direnç konumunda olduğunu kaydetti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 20,00'ye çıkarılacağını tahmin ediyor.

Geçen ay gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi, 650 baz puan artırılarak yüzde 8,50'dan yüzde 15'e yükseltilmişti.