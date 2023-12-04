Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 60,97 puan artarken, toplam işlem hacmi 88,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,75, holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 1,98 ile spor oldu.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın ilk yarısında başlayabileceğine yönelik fiyatlamaların varlık fiyatları üzerindeki etkisi güçlü şekilde hissedilmeye devam ediyor.

Analistler, yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avrupa genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de ISM hizmet sektörü PMI ve JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 7.900 puanın destek, 8.200 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.