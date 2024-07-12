Borsa günün ilk yarısında 11.036,07 puana yükseldi

Mayıs 2024'te cari işlemler hesabı 1 milyar 235 milyon dolar açık verdi. Mayısta yıllıklandırılmış cari açık 25 milyar 191 milyon dolara inerken, yıllıklandırılmış cari açıktaki son 1 yıllık iyileşme ise 31 milyar 831 milyon dolara işaret etti.

Öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın ise direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.