Borsa günün ilk yarısında geriledi (16 Ağustos 2023 gün ortası verisi)

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,28 puan değer kaybetti.

Dün 7.690,75 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni güne 5,50 puan azalışla ve yüzde 0,07 değer kaybederek 7.685,25 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.588,91, en yüksek ise 7.734,41 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,53 , hizmetler endeksi yüzde 0,96 ve teknoloji endeksi yüzde 2,83 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,67 artış kaydetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 50'si yükselirken, 45'i değer kaybetti.

En çok işlem gören hisse senetleri Tüpraş, Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Girişim Elektrik Sanayi ve Kardemir D oldu.