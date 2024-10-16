Borsa günün ilk yarısında geriledi (16 Ekim 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,35 değer kaybederek 8.829,57 puana indi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,54 ile inşaat, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalar, Hollandalı çip üretim teknolojileri firması ASML'nin 2025 net satışlarına ilişkin öngörüsünü aşağı yönlü revize etmesinin ardından yarı iletken sektöründe başlayan satış baskısının genele yayılmasıyla negatif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt dışında ABD'de haftalık mortgage başvurularının ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.710 ve 8.475 puanın destek, 8.900 ve 9.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.