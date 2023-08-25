Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,52 azalışla 7.452,22 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,99 puan değer kaybetti.

Dün 7.491,94 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni güne 53,32 puan artışla ve yüzde 0,71 değer kazanarak 7.545,26 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.452,30, en yüksek ise 7.585,09 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,46 ve sanayi endeksi yüzde 0,87 ve teknoloji endeksi yüzde 0,59 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,62 artış kaydetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 35'i yükselirken, 65'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Doğuş Otomotiv, Türk Telekom, Türk Hava Yolları, Akbank ve Garanti BBVA oldu.

Altının onsu 1.916 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0790, sterlin/dolar paritesi 1,2590 ve dolar/yen paritesi 146,0 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,4140 liradan, avro 28,4880 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay bir seyirle 1.916 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 1,51 değer kazanarak 84,0 dolardan işlem görüyor.