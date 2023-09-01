Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,21 artışla 8.013,42 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 95,49 puan değer kazandı.

Dün 7.917,93 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 48,72 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 7.966,65 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.930,09, en yüksek ise 8.019,44 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,20, teknoloji endeksi yüzde 1,19, sanayi endeksi yüzde 0,95 ve hizmetler endeksi yüzde 1,21 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 68'i yükselirken, 30'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Astor Enerji, Tüpraş, İş Bankası (C), Alfa Solar Enerji ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Altının onsu 1.944 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2680 ve dolar/yen paritesi 145,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,7190 liradan, avro 28,9900 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.944 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 1 artışla 87,6 dolardan işlem görüyor.