Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 31,14 puan değer kazandı.

Dün 7.441,5 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 11,93 puan ve yüzde 0,16 değer kazanarak 7.453,42 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.397,6, en yüksek ise 7.542 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,2 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,67, sanayi endeksi yüzde 0,56, teknoloji endeksi ise yüzde 2,10 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 47'si yükselirken, 50'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Akbank, Garanti BBVA ve Yapı Kredi oldu.

Altının onsu 1.918 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0980, sterlin/dolar paritesi 1,2690 ve dolar/yen paritesi 144,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,0480 liradan, avro 29,7140 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.918 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 artışla 86,3 dolardan işlem görüyor.