Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 132,35 puan artışla 7.557,32 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 53,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,24, holding endeksi yüzde 1,59 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,92 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,26 ile gıda, içecek oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, açıklanan şirket karlılıklarının beklentilerin altında kalması ve Orta Doğu'daki jeopolitik risklerle negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

İsrail-Filistin çatışmasının varlık fiyatları üzerinde risk oluşturmaya devam ettiğini aktaran analistler, konuya ilişkin haber akışının, İsrail'in Gazze'ye kara harekatı düzenleyebileceği ve çatışmaların daha geniş bir coğrafyaya taşınabileceği endişesinin güçlü kalmasına neden olduğunu dile getirdi.

Bugün, ECB'nin 3 temel politika faiz oranını sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 35,00'e çekeceğini tahmin ediyor.