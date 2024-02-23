Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 40,84 puan artışla 9.388,02 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 66,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,74 ile bilişim, tek kaybettiren ise yüzde 2,07 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, Nvidia'nın beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçlarının ardından ABD, Avrupa ve Japonya pay piyasalarında yeni zirvelerin görüldüğünü vurgularken, yurt içi piyasalarda da alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu ifade etti.