Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,11 değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 değer kaybederek 9.964,76 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,21 ve holding endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,33 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,9 ile spor oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.700 puanın destek, 10.000 ve 10.150 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.