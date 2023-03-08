Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,16 değer kaybederek geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,76 puan değer kaybederek 5.373,14'e indi. Toplam işlem hacmi 33,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,08 ve holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,23 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,24 ile metal, ana sanayi oldu.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senatosu'nda yaptığı açıklamalarda "şahin" tonun öne çıkmasıyla küresel pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini ifade etti.

50 baz puanlık faiz artışı

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Powell'ın açıklamalarının ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 74'e yükselirken, nihai faiz oranının yüzde 6'ya kadar çıkabileceğine yönelik fiyatlamalar da güç kazandı.

Powell'ın bugün Temsilciler Meclisi'nde yapacağı açıklamalar, ülkede ADP özel sektör istihdamı ve açık iş sayısı verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, piyasalardaki oynaklığın devam edebileceğini söyledi.

Analistler, bugün ayrıca Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.340 ve 5200 seviyesinin destek, 5.500 ve 5.600 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.