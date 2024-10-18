Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,28 değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 değer kaybederek 8.977,45 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,48, holding endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,11 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,98 ile sigorta oldu.

Analistler, bugün yurt dışında ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.850 ve 8.710 puanın destek, 9.100 ve 9.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.