Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,53 yükseldi (7 Ekim 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,53 değer kazanarak 9.157,54 puana çıktı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,68 ile metal eşya sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,57 ile spor oldu.

ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam verilerinin ardından küresel piyasalar haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde hazine nakit dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 8.850 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.