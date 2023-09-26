Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,59 arttı

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 49,31 puan artarak 8.354,14'e çıktı. Toplam işlem hacmi, 81,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,02 ve holding endeksi yüzde 0,30 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,20 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,83 ile sigorta oldu.

56 hisse değerlendi

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 56'sı yükselirken, 42'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Tüpraş, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Kardemir (D) ve Kontrolmatik Teknoloji oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.500 seviyesinin direnç, 8.300 ve 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.