Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,74 değer kaybetti

Bankacılık endeksi yüzde 0,49 ve holding endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,86 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,81 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda, cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. ABD ekonomisinin beklenenden hızlı soğuyabileceği endişeleri ise risk algısının ciddi şekilde yükselmesine neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kurunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.600 puan seviyelerinin destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.