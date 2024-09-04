Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,74 değer kaybetti
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,74 değer kaybederek 9.947,63 puana indi. Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 74,17 puan azalışla 9.947,63 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 31,6 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,49 ve holding endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,86 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,81 ile inşaat oldu.
Küresel piyasalarda, cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. ABD ekonomisinin beklenenden hızlı soğuyabileceği endişeleri ise risk algısının ciddi şekilde yükselmesine neden oluyor.
Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kurunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.600 puan seviyelerinin destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.