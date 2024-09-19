Borsa günün ilk yarısında yüzde 1,48 yükseldi (19 Eylül 2024)

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 144,67 puan artışla 9.919,16 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 2,08, holding endeksi yüzde 1,49 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 2,21 ile madencilik oldu.

FED açıklamaları sonrasında pozitif seyir sürüyor

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (FED) 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından pozitif bir seyir izlenirken, bugün gözler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi. FED'den yapılan açıklamada, son göstergelere göre ekonomik aktivitenin sağlam bir hızda genişlemeye devam ettiğinin görüldüğü aktarılarak, istihdam kazanımlarının yavaşladığı ve işsizlik oranının yükseldiği ancak düşük kalmayı sürdürdüğü kaydedildi.

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Öğleden sonra yurt içinde TCMB'nin faiz kararı ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı, ABD'de cari işlemler dengesi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, öncü endeks ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç, 9.800 ve 9.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.