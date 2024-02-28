Borsa ilk yarıda yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,76 puan artışla 9.209,24 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 50,9 milyar lira olarak belirlendi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,46 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,43 ile ulaştırma, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,24 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 58'i yükselirken 40'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Kocaer Çelik, Mia Teknoloji ve Pegasus Hava Taşımacılığı oldu.