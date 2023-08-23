Borsa, ilk yarıda yüzde 0,12 değer kaybetti

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,26 puan azalarak 7.762,04'e indi. Toplam işlem hacmi 75,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,71 artarken, holding endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,57 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,99 ile madencilik oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.700 ve 7.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.