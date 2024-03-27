Borsa İstanbul güne yüzde 0,30 yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,63 puan ve yüzde 0,30 değer kazanarak 8.834,01 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,43 ve holding endeksi yüzde 0,51 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,45 ile bilişim olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,72 ile spor oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,46 değer kaybıyla 8.807,38 puandan tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.